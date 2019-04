Toni Costa se pronuncia sobre el reencuentro de Adamari López y Luis Fonsi [VIDEO]

Adamari López y Luis Fonsi, tras 9 años de finalizar su matrimonio, se volvieron a reencontrar durante el programa “Un nuevo día” . Toni Costa , el novio de la conductora de televisión expresó su posición sobre el sonado momento.

Tras ser consultado por el suceso durante una entrevista en el programa de TV ‘Despierta América’, Toni Costa reveló que respeta a Luis Fonsi y que confía plenamente en su pareja, Adamari López.

“Lo primero es que como no fue en mi año no me hace daño y bueno lo segundo es que son dos personas adultas que compartieron su vida, fueron importantes una para la otra, y yo solo apoyo a mi mujer, porque como te digo no me afecta”, señaló Toni Costa.

Como se recuerda, la actriz puertorriqueña está alistando los preparativos para su boda con Toni Costa tras comprometerse en 2014 durante un viaje a Punta Cana.

Adamari López y Toni Costa, han evidenciado en más de una oportunidad que son una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues incluso cuando la actriz contrajo influenza, su novio fue su soporte y apoyo en todo momento.