Acusan a 'Pantera' Zegarra de atropellar y matar a anciana: audio será clave en el caso

Grave acusación.David 'Pantera' Zegarra está en el ojo de la tormenta luego que una familia de Villa El Salvador lo responsabilizó de la muerte de una anciana de 74 años, mujer a la que habría atropellado y abandonado a su suerte.

De acuerdo con las cámaras de video de la zona, Hilaria Ayala fue embestida por la camioneta gris del boxeador en el cruce de las avenidas Velasco y Micaela Bastidas. Si bien este vehículo no está a nombre del deportista, la placa coincide con la del carro con el que se le ha visto en varias ocasiones.

Según testigos, tras lo ocurrido, la anciana permaneció recostada en la vía pública por una hora. Producto de la demora en ser intervenida en un hospital, es que finalmente fallece en la sala de operaciones.

"Me chocó porque no era la manera de morir. Uno se puede resignar cuando llega la edad, pero así no. Como un perro la han dejado a mi mamá, el carro se fue a la fuga", manifestó entre lágrimas la hija de la mujer en entrevista con 'Magaly TV, la firme'.

Pero eso no sería todo. Un audio donde un vecino conversa con David Zegarra confirmaría que el boxeador sí atropelló a la anciana. En el archivo se le escucha al deportista aceptar su culpa y manifestar que el caso se encuentra siendo investigado por las autoridades.

"Sí soy el que maneja el carro y por favor, la Policía ya tiene el caso (...) Yo me voy a acercar el día de mañana a la comisaría para saber lo que está pasando", dice la voz que pertenecería al exchico reality en el revelador audio.