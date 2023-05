Milagros Ilario, esposa de Mauricio Domínguez, trompetista del grupo ‘Los Claveles de la Cumbia’, acusó públicamente a Vanina Ranilla, cantante del grupo, de romper su matrimonio. De acuerdo a la mujer, la cantante de cumbia se metió en su relación de más de 8 años.

Milagros dijo que tenía una corazonada sobre el comportamiento de su marido. Según Milagros, justo después de haber dado a luz a su segundo hijo con el cantante, el hombre se desapareció con sus amigos para, supuestamente, tomar.

“Me doy con la sorpresa que le llega un mensaje a su celular, de la cantante Vanina, diciéndole: “Amor ya me desperté”. Ahí mismo yo le respondo: “Disculpa, ¿por qué le dices “mi amor” a mi marido?” Nunca me respondió”, dijo.

“La noche que me dejó no estaba con sus amigos, estaba con ella, comencé a buscar capturas, fotos y encontré este video (video de la cantante borracha)”, agregó.

(Imagen: ATV)

Según cuenta Milagros, Vanina sabía que ellos estaban juntos. Además, su esposo aceptó su infidelidad y le prometió que no estaría con ella.

“Ella me veía, ni para decir que no sabía nada, no sabía que vivía conmigo, con sus hijos. (Mi esposo) me dijo: “Estoy confundido, pero yo no voy a estar con una persona que sabe que tengo mi familia, porque ella sabe”.

La esposa de Mauricio Domínguez reveló que la cantante le envió un mensaje de ‘mujer a mujer’ dejándole entrever que se alejaría de su esposo. Sin embargo, esto no fue así.

“Yo empecé a stalkearla hasta que me doy la sorpresa que ellos estaban juntos el sábado en la noche, en la Casa de la Salsa”, contó. “Esa noche me derrumbé, más que nada por mi hijito que estaba chiquito. ¿Cómo pueden ser tan malos de hacerme eso? Ella más que nada”.

Milagros dijo que, después de analizar la situación, llegó a la conclusión de que Vanina dejó pistas para dejar entrever que ella estaba con su esposo.

“Incluso el me había dicho que ella tenia otras preferencias. Él llega y en su morral estaba su cartera de ella. Yo toda tonta voy le alcanzo la cartera de su amiga, ahora recién me doy cuenta que ella de repente con otras intenciones dejaba sus cosas.”