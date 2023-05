La actriz de contenido para adultos Canelita Amoretti rompió su silencio y se pronunció tras ser ampayada ingresando a un hotel de San Juan de Lurigancho con el cómico Jefferson Prince Vásquez Díaz.

En declaraciones para “Magaly TV: La Firme”, la actriz porno aseguró que el humorista la venía cortejando desde hace varios meses pese a tener una relación con Stacy Meza, con quien tiene un hijo.

“Desde antes él venía pasándome la voz a través de varios cómicos, invitándome a salir desde hace un año todavía, pero yo siempre (le decía) no, porque el hombre tenía su mujer y ya había escuchado de esa fama de que le gustaba andar con una y con otra”, contó la modelo.

Canelita Amoretti contó que Jefferson Prince decía ser un hombre infeliz por lo que decidió aceptarle una salida, sin embargo, aseguró que no pasó nada más allá de los besos y que el cómico la llevó a un hotel solo para cargar la batería de su celular.

“Él me dijo que tenía un amigo que tenía como un privado qué es en este hotel, porque yo le dije a él cuando estábamos en mi auto antes de ir a San Juan de Lurigancho, ¿eso es seguro? Y me dijo vamos. En un momento sí se me acercó (¿Te besó?) Sí”, agregó la modelo.

Asimismo, dijo que desde el ‘ampay’ ha recibido amenazadas a través de mensajes de texto.