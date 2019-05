Nada dura para siempre: Josimar anuncia el fin de su matrimonio tras un año de casado con 'La Protagonista'

El salsero Josimar Fidel Farfán, líder de la agrupación 'Josimar y su Yambú', envió un comunicado a las redacciones para anunciar el fin de su matrimonio con Gianella Ydoña Loayza, la madre de sus hijos, difundió Trome.

El cantante de 'La mejor de todas' y su aún esposa decidieron poner punto final a su relación hace tres meses, pero recién este jueves 9 de mayo se dio a conocer la ruptura.

El cantante emitió un comunicado a la prensa. (Foto: Difusión)

Antes de pasar a la fila de casados, el intérprete de temas como ‘He sentido amor’ y ‘Con la misma moneda’ contó a sus seguidores de Facebok cómo se sentía.

“Y llegó el día esperado. No saben cómo me siento. Me siento muy emocionado y nervioso a la vez, quiero gritar, llorar, no sé qué quiero hacer jajaja pero bueno... Gracias Dios por siempre estar conmigo, eres el invitado de honor en esta boda, bendícenos, cúbrenos con tu sangre bendita a mí y a mi futura esposa, a mi hijos y a mi familia y a todos las personas que llegarán a mi boda. Gracias a todas las personas que me apoyaron en hacer realidad este boda, de verdad voy a estar eternamente agradecido con ustedes, nos vemos más tarde... qué nervios jejeje”, publicó Josimar en su Facebook antes de ir al altar a esperar a su novia.