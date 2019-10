No le huye al amor. Milena Zárate decidió terminar con los secretos en torno a su vida sentimental y se animó a oficializar por lo alto la relación que hace dos años mantiene con Ricardo Gotelli, a quien conoció durante una salida nocturna.

“Llevamos dos años. Y no lo he presentado antes porque primero, no pertenece a este ambiente, y segundo porque es bien complicado, después de todo lo que he vivido, dejar que él entre así nada más, exhibirme con él, mañana me la hace, y pasar la vergüenza, por eso había preferido pasar el dolor solita y no públicamente”, comentó la colombiana al programa ‘En Exclusiva’, de Panamericana TV.

La ex de Edwin Sierra aprovechó las cámaras para dedicarle algunas palabras de agradecimiento a su nuevo galán. “Yo quiero agradecerle públicamente porque me apoya. Ha estado conmigo mucho tiempo cuando estaba enferma ha estado conmigo. En las buenas y las malas. Es una persona que yo quiero mucho”, dijo.

Ricardo también tuvo comentarios positivos hacía la empresaria, quien, en ese momento, celebraba su cumpleaños y, a la vez, inauguraba su nuevo salón de belleza en Jesús María. “Es una gran madre, una gran mujer”, señaló Gotelli.