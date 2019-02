Magaly asegura que abogado de Nicola Porcella la buscó tras revelar video donde baila con 'Poly' Ávila

Magaly Medina reveló que el abogado de Nicola Porcella intentó encontrarse con ella luego que su programa mostró el video del 'guerrero' celebrando junto a Alexandra Méndez y 'Poly' Ávila en la fiesta donde la argentina fue drogada.

De acuerdo con la conductora de 'Magaly TV, la firme', el propósito de la defensa del 'guerrero' habría sido impedir que siga siendo mencionado en el incidente del que fue testigo.

"No me manden al canal a sus abogados como lo hizo Nicola Porcella en la mañana, a querer que me rectifique de algo que no he dicho. Como se lo aclaré al señor abogado: esto es parte de las investigaciones que este programa tiene en curso. En cierta manera, se lo dije como una cortesía", concluyó.



Nicola Porcella es uno de los chicos 'reality' que estuvieron en la fiesta donde 'Poly' Ávila fue drogada con metanfetamina y fue quien la invitó a la reunión, tal y como reveló Alexandra Méndez.

El 'guerrero' está en el ojo de la tormenta luego que se hizo público que él mismo compartió en su cuenta de Instagram y que luego borró, en donde aparece bailando junto a la modelo argentina y junto a la popular 'Chama'.