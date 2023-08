En medio de los fuertes enfrentamientos entre Samahara Lobatón y Youna, Abel Lobatón salió al frente para defender a su hija con Melissa Klug y arremetió contra el barbero luego de la difusión de audios donde se le oye insultar a la influencer.

El exfutbolista consideró que el material difundido por Magaly Medina pinta de cuerpo entero a su exyerno y que estos son solo el reflejo de su verdadero rostro.

“Se ha excedido un poco al hablar, si ya te separaste, lo único que tienes que hablar es por la niña. A la persona se la conoce en el divorcio, cuando estás mal, ahí sabes quién es quién”, sostuvo el expelotero.

Abel Lobatón también increpó a Youna por mencionar los supuestos traumas de infancia de Samahara, y aseguró que no puede opinar porque no conoce su historia.

“Él solo está que se pinta, de mí no sabe nada y si sabe algo. ‘Llámame y arreglamos el problema’. Yo tomo las cosas como de quien viene. Definitivamente, él no suma, no resta, no multiplica y es un cero a la izquierda”, expresó bastante molesto.

Finalmente, aseguró que podría aclararle punto a punto cómo es su relación que siempre tuvo con su hija desde que se separó de Melissa Klug.

“No me afecta porque no sabe nada de mí, de nosotros, o sea la historia es como la novela hay diferentes versiones, pero la realidad es una. Si él quiere saber algo de Samahara que me llame y me pregunte y yo le voy a responder”, agregó.