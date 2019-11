El exfutbolista Abel Lobatón aseguró que desconocía los problemas que tiene su hija, Samahara Lobatón, con su madre Melissa Klug.

Esto se da luego que la joven señalara en sus redes sociales que estaba cansada de los ataques y mentiras de su progenitora contra Jefferson Farfán.

“Lo que pasa es que yo ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no se nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho", dijo Lobatón en un enlace telefónico con el programa ‘Válgame’.

Tras esta comunicación, Karla Tarazona comentó que Abel Lobatón le habría informado este miércoles a Melissa Klug que estuvo viviendo con su hija Samahara, pero que actualmente ya no.

Abel Lobatón habla tras mensaje de su hija