La confianza se perdió. Esas fueron las duras palabras de Tilsa Lozano para explicar su situación actual con Miguel Hidalgo, su pareja y padre de los dos pequeños de la ex modelo, quien recientemente fue 'ampayado' en una discoteca en actitudes cariñosas con otras mujeres.

Su indignación es justificada. Mientras el popular 'Miguelón' bailaba y tocaba a otras, la ex 'vengadora' se encontraba en casa, embarazada de Massimo.

A continuación, te presentamos una lista de canciones que la mediática pareja debería escuchar y tú también, si todavía tienes la esperanza de una reconciliación.

1. Javiera y los imposibles - Maldita Primavera

La primavera del 2018 definitivamente no será la mejor temporada para Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo. Esperemos que acabe la tormenta y en el verano salga el sol para ambos.

2. Ozuna - Si Tu Marido No Te Quiere

Las mujeres no necesitan un marido para divertirse y Ozuna lo sabe. Esta canción es para recordarle a Tilsa que mejor sola que mal acompañada.

3. Te he querido, te he llorado - Ivy Queen



Las lágrimas de Tilsa en 'Válgame Dios' son entendibles. Dos fracasos amorosos no son cosa fácil. 'La caballota' Ivy Queen se lo recuerda en esta canción y le aconseja una dulce venganza. "No soy de hierro, yo soy una mujer, y ahora vas a entender cuando me veas con él"...

4. Tilsa Lozano ft. Dj. Peligro - Soy mucho para ti

¿Acaso Tilsa imaginó alguna vez que le pasaría nuevamente lo mismo? Esta canción nuevamente se vuelve a aplicar en su vida.

5. Natalia Lafourcade - Lo Que Construimos se acabó

¿Se habrá acabado la historia de amor entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo? La pareja tiene dos hijos juntos, varios años de amistad y al menos tres de relación. Solo el tiempo lo dirá.

6. Prince Royce ft. Maluma - El Clavo (Remix - Official)

No sabemos si Tilsa Lozano es "tremenda mujer" para estar con Miguel Hidalgo, pero de lo que sí estamos seguros es que a la ex modelo no le faltarán pretendientes. ¿Necesitará sacar un clavo con otro clavo?

7. Por perro

"Yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué". Sí, Miguel.

8. Los 4 - Ámame una vez más

Los seguidores de la famosa 'vengadora' esperan que pronto las campanas de la reconciliación suenen y finalmente la pareja supere este difícil momento. Miguel Hidalgo asegura que ama al a ex modelo. ¿Podrá pedirle perdón por su deslealtad?

9. Luis Miguel - Ahora te puedes marchar

Una canción que bien podría dedicar Tilsa a su todavía pareja. ¿Qué hubiera pasado si él la hubiera amado como ella lo amaba? Nunca lo sabremos, pero lo más probable es que ahora el popular 'Miguelón' se tenga que marchar.

10. Alejandro Fernández - Me dediqué a perder

No podía faltar la clásica canción cortavenas de Alejandro Fernández. ¿Estará a tiempo 'Miguelón' para revertir lo que parece ser un inevitable final?