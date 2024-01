El 2023 resultó ser un año difícil para Rosa Fuentes después de que se divulgara la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en la ciudad del Cusco. Ante ello, la todavía esposa del futbolista abordó el tema.

En su reciente aparición ante las cámaras, Rosa destacó cuál fue su motivación para seguir adelante en medio de los momentos difíciles que tuvo que enfrentar debido a la infidelidad de Paolo con Jossmery.

“Por los hijos, nuestros hijos son el impulso que uno necesita, el impulso que te hace no voltear, no hay más que eso. El amor propio también, uno tiene que ponerse adelante sobre todas las cosas, sin eso, no se puede”, declaró a ‘América Espectáculos’.

Además, reveló que continúa llevando terapia psicológica junto a Paolo y sus hijos, ya que está en un proceso de perdonar.

“Es un proceso, no sé cuánto tiempo y, en este caso, continuó con mis terapias, sigo adelante y el tiempo lo dirá. El mejor consejo que puedo dar es que siempre es bueno la terapia psicológica”, sostuvo.

Por otro lado, la empresaria explico cuál es la verdadera relación con Paolo: “Él es el papá de mis hijos y eso no lo va a cambiar nadie, todavía seguimos siendo esposo, tenemos una relación sana por el momento, la prioridad es la salud emocional de mis hijos (…) Mantenemos una relación de padres”.

