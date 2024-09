A lo Jessica Rabbit: Sofía Vergara brilló en los Premios Emmy 2024 (VIDEO)

Sofía Vergara capturó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024, donde fue nominada a Mejor Actriz en una miniserie por su papel en Griselda, donde encarnó a una temible narcotraficante.

MIRA: Premios Emmys 2024: lista completa de nominados, fecha de la gala, dónde verlos y más

Para esta ocasión tan especial, Vergara eligió un vestido rojo que no pasó desapercibido. El diseño entallado y fruncido destacaba su figura, mientras que el escote pronunciado evocaba el icónico estilo de Jessica Rabbit.

El look de Vergara no solo brilló por su vestimenta, sino que también fue complementado por un impecable beauty look.

Con labios en un tono intenso, cejas perfectamente delineadas y un cabello suelto con ondas suaves en las puntas, la actriz aportó un toque natural que armonizó perfectamente con su conjunto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: