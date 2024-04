El escándalo de la supuesta infidelidad de Álvaro Rod sigue dando que hablar. Aunque el salsero ha negado las acusaciones de su expareja Wileidy Monsalve, quien lo acusó de haberla engañado en varias oportunidades, parece que los ‘destapes’ continuarán apareciendo.

Ahora, la supuesta amante del salsero rompió su silencio y respondió algunas preguntas de un reportero del programa ‘Magaly TV: La Firme’, quien le mencionó que ahora es catalogada como “una persona que se ha metido en una relación”.

“No es verdad, yo voy a dar mis declaraciones en mis redes sociales. No voy a hablar, no puedo declarar, mi manager está aquí”, dijo la mujer entre risas.

La mujer, que sería una bailarina del intérprete de ‘Me equivoqué de vida’, agregó que tendría pruebas para respaldar su versión de los hechos.

“Yo voy a contestar, pero a las 11, tengo todo (chats) tengo todo (¿dónde lo dejas mal parado?) No, todo bien, todo bien”, concluyó.





Álvaro Rod asegura que nunca le fue infiel a su expareja: “Hay una sola verdad”





El último viernes, Álvaro Rod, reconocido cantante, se presentó en el programa ‘Power Sensuales’ de Radio Panamericana para abordar las recientes declaraciones de su expareja.

Durante la entrevista, el artista dejó en claro que ya no mantiene relación alguna con su ex y expresó su deseo de que los problemas se mantengan privados.

“Hace más de un mes terminamos la relación y ella lo sabe perfectamente. Esto se pudo haber hablado en cuatro paredes. Yo sé lo que ella ha pasado y ella sabe lo que ha pasado”, aseguró Rod durante la entrevista.

Álvaro Rod cuenta su verdad en Radio Panamericana

Además, el cantante manifestó su pesar por la situación, expresando sentirse apenado, decepcionado e indignado por la manera en que se ha desarrollado todo. Sin embargo, se negó a entrar en detalles sobre los acontecimientos, afirmando que cada uno es responsable de sus acciones y por respeto a su expareja, opta por mantener la discreción

“Ella tendrá sus razones por las que decidió hacer público todo esto, estoy apenado, decepcionado e indignado… Yo lamento mucho estar envuelto en algo así, no quiero hablar mal de ella, no hay nada que conversar, cada uno es responsable de sus actos. Por respeto a ella no voy a contar detalles. Ya quedará en su conciencia por qué lo dijo”, puntualizó.





