¿Lo deja solo? Gennesis Hurtado, hija de 'Chibolín' dice que no creció al lado de su padre

Los problemas de Andrés Hurtado, 'Chibolín', no terminan. No solo le siguen las acusaciones de tráfico de influencias y soborno; sino que ahora, su hija Gennesis ha marcado distancia de él. Ella habló sobre la relación que ha mantenido con su padre. En un reciente video publicado en sus redes, confirmó que su padre habría estado ausente gran parte de su niñez.

La influencer de moda; sostuvo que, ya que ella vivía por entonces con su madre en los Estados Unidos, y su padre en el Perú, no habían podido formar una relación apropiadamente dicha. “No crecí con mi padre a mi lado, pero venía a visitarme todo el tiempo”, aclara. “Entonces, cuando me visitaba y me sorprendía, siempre me traía flores. Así que mi novio me tiene que traer flores para el resto de mi vida, siempre”, señaló.

Gennesis creció en Estados Unidos con su madre, María Luisa Huayta Machado (o Marilú Montiel en el mundo del espectáculo), una ex-bailarina que trabajaba para el gobierno estadounidense y estudió en el Miami Dade College. Ella y Hurtado se conocieron en el café teatro Gata Caliente, donde ella actuaba como bailarina y el iniciaba su carrera artística. Se llegaron a casar en 1987, en una boda, según Paco Ferrer en el programa Vidas Secretas, con mariachis y música por todo lo alto.

Tuvieron dos hijas, Josetty y Gennesis, quienes son ahora influencers en Estados Unidos.

