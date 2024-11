¿LLORÓ DE IMPOTENCIA? Patricio Parodi reacciona a nuevo romance de Luciana Fuster

Patricio Parodi no dudó en pronunciarse tras ser consultado sobre el nuevo romance de su expareja Luciana Fuster con el colombiano Juan Morelli. ¿Qué dijo?

Como se recuerda, la pareja dio fin a su romance tras más de dos años de relación: “Como ya muchos lo imaginaban, Lu y yo tomamos la decisión de terminar la relación".

"El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. Es un proceso difícil y sobre el cual no diré nada más, espero lo entiendan. Gracias por el apoyo de siempre”, publicó el chico reality.

Ahora, el modelo afirmó que le desea siempre todo lo mejor a todas las personas. "No me gusta meterme a opinar de otras personas, yo me llevo bien con todos y solo podría decir que le deseo lo mejor a todo el mundo, que sean felices”, señaló.

Además, dijo que actualmente se encuentra soltero y que no se esconde de las cámaras que lo buscan en sus salidas nocturnas.

"Estoy tranquilo, relax, conociendo personas... sé que hay cámaras que me siguen, pero todo normal, yo salgo como cualquier otra persona. Quizás, algunos tratan de vender algo, pero estoy tranquilo”, indicó Parodi.

Por otro lado, Patricio volvió a 'EEG' después de un mes, debido a un corte que tuvo en la axila mientras participaba en una de las competencias.



