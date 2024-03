El cantautor peruano, Ezio Oliva, ha comenzado su gira ‘Antido Tour’ por España con un éxito rotundo, alcanzando un sold out histórico en su concierto inaugural en Madrid.

Este hito marca un momento significativo en la carrera de Ezio Oliva, convirtiéndose en el primer peruano en lograr un lleno total al comenzar una gira en España, la Madre Patria.

“Ha sido una noche soñada en Madrid, honestamente aún no me lo creo y me da mucha ilusión. Obviamente es el inicio, pero creo que hay que seguir trabajando y abriendo caminos en este lindo país”, comentó emocionado el cantautor nacional.

Hoy, Ezio se presenta en Sevilla en la Sala Fan Club, donde se espera un público entusiasta, con solo algunos espacios disponibles, según se informa.

Tras su actuación en Sevilla, Ezio viajará a Tenerife para participar en los Premios Cadena Dial, donde se reunirán los artistas más importantes de España, así como representantes destacados de América Latina, como Ha*ash y Luis Fonsi.

El 20 de marzo, el tour continuará en Málaga, y el 23 de marzo Ezio se presentará en la Sala La Nau de Barcelona, prometiendo más emociones y momentos inolvidables para sus seguidores españoles.





