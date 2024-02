La psicóloga Lizbeth Cueva volvió a aparecer en el programa ‘América Hoy’ para expresar su descontento por las constantes infidelidades de Christian Domínguez y reveló que le comunicó al productor Armando Tafur su decisión de no participar en el magazine si el cumbiambero continuaba como panelista.

“No me he llevado mal con él. El último programa me pareció un comportamiento muy faltoso, incluso lo hablé con el productor que ya no quería regresar si él estaba presente porque me parecía una falta de respeto”, señaló la psicoterapeuta durante su intervención en el programa,

Cueva destacó que el comportamiento de Domínguez fue “muy impulsivo” y, en tono irónico, añadió que el productor Armando Tafur la dejó en visto después de expresar su malestar. La psicóloga destacó que, como profesional dedicada a la transformación humana, no se lleva mal con el cantante, pero considera inapropiado su comportamiento en el set.

“Lo peor es que el señor Armando me dejó en visto, yo hice mi catarsis, me desfogué un poquito”, agregó Lizbeth Cueva.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO