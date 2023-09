La psicóloga Lizbeth Cueva dio su opinión sobre el reciente matrimonio de Estrella Torres con el fisicoculturista Kevin Salas. La invitada de ‘América Hoy’ se encontraba decepcionada por la poca felicidad que mostró el novio durante toda la ceremonia.

La especialista señaló que solo la cantante de cumbia cumplió su sueño, pues “no hay una respuesta” que demuestre la felicidad en su pareja.

“Me da penita por todo lo que han gastado en la boda y porque ella está cumpliendo su sueño. Veo que él le está cumpliendo el sueño de casarse. A ella la veo bastante emocionada, me encanta verla feliz, pero no hay una respuesta” , aseveró Cueva.

Además, dijo que ser tímido no debería impedirle mostrar sus emociones abiertamente: “El ser chuncho no encaja en un momento tan importante como lo es el matrimonio... El rostro, la mirada, uno como especialista también lee el lenguaje no verbal. No tengan hijos todavía, que vivan su matrimonio, que se conozcan en la convivencia y que después planifiquen sus hijos”, agregó la psicóloga.

La exvocalista de ‘Corazón Serrano’ se casó con su pareja y representante el pasado 9 de septiembre en una ceremonia a la que asistió su familia, amigos y prensa.

Lizbeth Cueva lamenta boda de Estrella Torres

