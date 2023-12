¡Orgullo peruano! El Festival Internacional de Viña del Mar ha anunciado a los artistas que competirán en la edición de 2024, y en esta ocasión, representarán al país las cantantes Lita Pezo y Ruby Palomino.

La organización confirmó a los jurados, comediantes y representantes de las categorías en la víspera. En este contexto, la primera persona en ser revelada fue Ruby Palomino de Huancayo, quien participará en la categoría folclórica con su obra “Canción para un planeta triste”.

“Estoy feliz con esta gran noticia, es mi sueño hecho realidad, me he estado preparando desde hace mucho tiempo para poder abrazar esta oportunidad, desde ya, me siento una ganadora, es increíble poder representar a mi país en un festival internacional, ¡lo voy a dar todo en Viña!”, comentó Ruby.

Por otro lado, Lita Pezo, quien ganó la temporada ‘La Voz Perú’ en el 2022, representará al Perú en la categoría internacional con su canción “Luchadora”.

“Estoy cumpliendo uno de los más grandes sueños que he tenido desde niña, más aún cuando desde pequeña he estado participando en diferentes festivales en los que me di a conocer. Más allá de los resultados, estar compitiendo en Viña 2024 es un gran paso en mi carrera. El solo hecho de estar ahí representando a mi país ya es muy significativo para mí”, mencionó Pezo en Infobae

El Festival Viña del Mar 2024 comenzará el domingo 25 de febrero y se extenderá hasta el viernes 01 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile





