Lisandra Lizama revela incómoda experiencia con "urracos" tras incidente de Gabriela Serpa

Tras el escándalo generado por la humillación que sufrió Gabriela Serpa a manos de los conductores de 'Puro Floro', John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, Lisandra Lizama, expareja de Mauricio Diez Canseco, alzó su voz para solidarizarse con la actriz cómica y revelar una experiencia similar que vivió con el equipo de Magaly Medina.

En un mensaje enviado a Instarándula, la cantante expresó su indignación ante la situación y compartió detalles de un momento sumamente incómodo que experimentó durante una entrevista con los reporteros del programa de Magaly Medina.

“Eso mismo me hicieron hace una semana... es la entrevista más incómoda de mi vida (...) les dije que si no cambiaban de tema me paraba y me iba”, confesó Lisandra Lizama.

La situación que describe Lizama guarda similitudes con lo ocurrido con Gabriela Serpa. Durante su participación en 'Puro Floro', los conductores no solo realizaron comentarios sobre su pasado en OnlyFans, sino que también insinuaron la existencia de un video íntimo suyo que, según afirmaron, habían visto.

Pese a la negativa de Lisandra Lizama, quien negó ser la persona en el supuesto video y solicitó que se cambiara de tema, las bromas continuaron, intensificando su malestar.

Uno de los conductores, Gianfranco Pérez, incluso insistió: "Así sea fake, para mí es real, yo considero que es real".

Visiblemente molesta, Lisandra respondió con firmeza: "Si yo llego a saber que ustedes me iban a preguntar eso, no vengo aquí, eso no se pregunta".

La cantante enfatizó que, por respeto a la privacidad, ciertos temas no deberían ser abordados en un espacio público, y mucho menos mediante bromas que vulneran la intimidad de los invitados.



¿Qué pasó con Gabriela Serpa en el podcast 'Poco Floro'?

El pasado miércoles 18 de diciembre, Gabriela Serpa fue invitada al podcast “Puro Floro”, donde abordó diversos temas relacionados con su vida personal y profesional.

Sin embargo, durante la conversación, uno de los conductores, Gianfranco Pérez, realizó un comentario inapropiado relacionado con su vida íntima, haciendo referencia al contenido privado que habría sido descubierto tras un escándalo con su expareja.



pobre Gabriela Serpa tuvo que soportar estos comentarios asquerosos de este trio de impresentables.

“Qué enfermo este”, manifestó Serpa, visiblemente desconcertada. Aunque intentó dejar claro que no deseaba hablar sobre el tema, los conductores persistieron en buscar detalles.

Todo empeoró cuando los conductores insinuaron que material de “alto calibre” podría estar circulando en la plataforma Telegram. Ante esto, Gabriela intentó mantenerse serena, pero finalmente declaró: “Chicos, no me siento bien”, y abandonó el set entre lágrimas.



