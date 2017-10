Linkin Park realizó un tributo al fallecido Chester Bennington

Después de tres meses, la banda estadounidense Linkin Park se reunió en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) para rendirle un emotivo homenaje a su ex líder Chester Bennington, quien se suicidó en julio pasado.

“Hacer esto es la decisión más difícil de nuestras vidas. No tengo palabras y ustedes (el público) son la razón por la que estamos aquí”, expresó el músico Mike Shinoda al iniciar el show.

Asimismo, Shinoda, con la voz entrecortada, presentó un tema dedicado a Bennington.

“No pudimos escuchar nuestras propias canciones durante mucho tiempo. Pero escribí algo ocho días después (de la muerte de Chester). No sé qué suceda con la canción porque tal vez solo sea por esta noche. Su nombre es ‘Buscando una respuesta’”, dijo el compositor entre el aplauso de los asistentes.

El evento también contó con invitados como Jonathan Davis (Korn), Oliver Sykes (Bring Me The Horizon), miembros de System Of a Down, Alanis Morissette, Gavin Rossdale, entre otros.