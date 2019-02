¿Quién sería el "lindo pero bruto" al que Lali Espósito dedica polémica canción?

Ella no lo ha dicho, y él cree que es un "buen tema", pero los fans afirman que la polémica canción "Lindo pero bruto" se inspiró en un actor argentino que fue pareja de la famosa Lali Espósito, quien canta el tema con Thalía.

Mariano Martínez, ex pareja de la cantante, es el presunto desafortunado a quien se refiere la canción. "¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir. ¿Gracias que se acuerdan de mí? ¿El tema está dedicado a mí, por los fans?", dijo el actor.

Lali Esposito Cuando todo era felicidad.

Mariano Martínez tiene 40 años y en 2015 fue pareja de Lali Espósito, de 27 años. El romance duró menos de un año. Mariano se casó luego con Camila Cavallo, con quien tiene una hija llamada Alma.

Inició su carrera televisiva a los 16 años, en la telenovela La nena.

Lali terminó con el actor por supuestas infidelidades: "Cuando son mentiras, uno trata de no prestar mucha atención ya que no es a lo que me dedico. Me relajo y dejo que suceda, siempre que no sean cosas graves. No me gusta estar en boca de todos por cosas que no son directamente mi trabajo, pero es parte de este negocio y así me lo tomo. Tengo una fantástica relación con la prensa y jamás me verán enfadada con ellos".

"Con las mentiras se puede llegar muy lejos… pero lo que no se puede es volver", escribió en Instagram aquella vez.

Mariano aclaró que la ruptura fue en "buenos términos" y que ya no está enamorado de la cantante y actriz. "La duda de un tercero ensucia la situación. No hubo un tercero y no hubo infidelidad", dijo y reconoció: "Fue una muy linda historia de amor".

Actualmente, se le puede ver a Mariano -quien también es modelo- disfrutando del amor en Instagram.