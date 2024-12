Linda Caba niega haber incumplido contrato de show en Pucallpa: "Yo he ido sin que me paguen"

Linda Caba, exintegrante del grupo Explosión Iquitos, salió a defenderse de las acusaciones de una organizadora de eventos, quien dijo que la cantante incumplió una presentación en Pucallpa.

De acuerdo con Caba, fue la organización el evento la que incumplió el contrato, pues no le pagaron lo que habían estipulado.

"Lo que están diciendo ellos es mentira. En el contrato dice que antes de salir de Lima, me iban a cancelar el 100%, pero no fue así. Yo he ido a Pucallpa sin que me paguen", dijo en Magaly TV: La Firme.

En ese sentido, la cantante negó tajantemente que no se haya presentado porque no había público en el evento y afirmó que no lo hizo porque le dijeron que no tenían el dinero para pagarle.

"Ellos se acercaron y me dijeron que no podían pagarme, que recién podían hacerlo el día martes, ni siquiera a mí, sino al músico", concluyó.

