'Mufasa: El Rey León': conversamos con Lin-Manuel Miranda sobre la nueva película de Disney

'El Rey León' tiene 30 años de vigencia en la cultura popular y ha sido una película que marcó un antes y un después en la filmografía de Disney. Mostrando que la casa del ratón podía mostrar una cinta más madura, inspirada en las obras de William Shakespeare. Las aventuras del pequeño Simba conmocionaron al mundo entero.

Basado en su éxito, Disney más adelante hizo un remake (con el mismo nombre) en animación fotorrealista de la película, estrenada en 2019.

Y ahora sale una precuela basada en ese universo: 'Mufasa: El Rey León', dirigida por Barry Jenkins ('Luz de Luna'), explicando los orígenes del padre de Simba, el honorable rey Mufasa, y Taka, un joven león que años después se convertiría en el malvado Scar.

Perú21 habló con el compositor Lin-Manuel Miranda (creador de musicales como 'Hamilton' e 'In the heights') sobre la cinta, dado que se encargó de crear las canciones de esta precuela.

“Me interesó esta película una vez que Barry Jenkins me presentó el guion”, dice Miranda y agrega: “Y esta cinta muestra imágenes más complejas de lo que vimos en nuestra juventud. Conocemos a Mufasa de joven, a Scar cuando era Taka y adoraba a su hermano”.

Miranda reflexionó sobre el legado de la música de 'El Rey León'. “Casi toda mi música original está ambientada en Nueva York. 'Hamilton, 'In the heights'. Pero Disney ha sido mi pasaporte para conocer la música de otras culturas, y representarla con autenticidad", aclara.

"Pude viajar a Nueva Zelanda para escribir la música de 'Moana', y luego a Bogotá para la música de 'Encanto'. También pude trabajar con el gran Lebo M., la voz que abre la película principal de El Rey León, en la canción ‘El ciclo sin fin’”.

El compositor se sintió alagado de formar parte del legado de la música de la franquicia, con figuras como Beyonce y Elton John. También comentó lo atractivo del proyecto. “Eso fue lo que me fascinó del proceso. Todas las expectativas que tenía sobre Mufasa habían cambiado. Y este es un dilema que comento a menudo con mis hijos", explica.

"En la vida real, no nacimos buenos o malos, todos creemos tener razón, todos creemos tener buenas intenciones. Mucha gente no comprende, se piensa que hay buenos y malos, y la verdad no es así. Creo que es muy importante hablar de ello con los niños, y es increíble poder discutirlo con dos iconos del cine como Scar y Mufasa”, dice.

DATOS

James Earl Jones, quien dio la voz a Mufasa en la película original, falleció meses atrás. Antes de morir se le ofreció dar su voz a esta película, pero lo rechazó. La cinta se honra a su memoria.

La adaptación fotorrealista de 2019 de El Rey León recaudó más de 1,500 millones de dólares en la taquilla.

La precuela se estrena en los cines este 19 de diciembre.

