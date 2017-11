La Liga de la Justicia: Superhéroes estrenan filme

Los actores Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash), Henry Cavill (Superman) y Ray Fisher (Cyborg) se reunieron en la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles, EE.UU., para el estreno de la película 'La Liga de la Justicia'.



Henry Cavill llamó la atención debido a que lució un peculiar rulo inspirado en el look de Christopher Reeve, el Superman de los años ochenta.



Esta nueva cinta espera superar el éxito del filme 'La Mujer Maravilla', que recaudó este año US$412.6 millones en Estados Unidos.



Por su parte, Gal Gadot confirmó que el productor Brett Ratner, acusado de acoso sexual, fue retirado de la secuela de La Mujer Maravilla.



“Todos saben cómo me siento porque no estoy ocultando nada. Pero hay mucha gente involucrada en hacer esta película y todos se hicieron eco de los mismos sentimientos. Todos sabían lo que era correcto hacer”, declaró Gal a USA Today.