Hace unas semanas, los seguidores de Libido volvieron a tener esperanza de ver a Toño Jáuregui y Salim Vera en un futuro concierto.

Todo inició cuando Toño saludó en las redes sociales a Salim por su cumpleaños. Pese a que muchos no esperaban una respuesta, el cantante reaccionó y quedaron para hacer un reencuentro el próximo año con los integrantes originales de la banda.

Días después, Salim Vera aseguró en una entrevista con Oxígeno que el exbajista y él no son amigos y que el reencuentro para el 2021 "solo es por negocio”.

Estas palabras incomodaron nuevamente a Toño Jáuregui, quien usó su cuenta de Twitter para responder.

“Salim obviamente no vamos a volver a ser amigos. Estamos en diferentes frecuencias. Para mí, la música es química y buena vibra. Si vas a seguir hablando de mí, ven y conversa conmigo de una vez. No voy a hacer un reencuentro bajo esos términos”, refirió dejando en duda sobre el show que planeaban para el 2021.

ESTO FUE LO QUE DIJO SALIM DÍAS ATRÁS

Salim Vera en la entrevista con radio Oxígeno sostuvo que hubo temas internos que que no tienen arreglos.

“No va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos y vamos a salir los fines de semana, esas cosas no van a suceder. Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no la sabe y han sido tan profundas que simplemente han afectado en ese plano completamente y esto no tiene retroceso. Hay que entender que la vida es así uno deja de ser amigo de alguien”, dijo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Amy Gutiérrez aclara que no pidió bono para ella