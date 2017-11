No tienen miedo de demostrar su amor. Liam Hemsworth sorprendió a Miley Cyrus en televisión y ella tuvo una tierna reacción. La cantante se encontraba realizando una parodia para el programa Saturday Night Live cuando su prometido apareció en escena.

En la divertida versión del programa 'The Price Is Right: Celebrity Edition', Cyrus se encontraba encarnando a una concursante del reality, que hizo pareja junto a un falso Chris Hemsworth, encarnado por el actor Alex Moffat.

Ellos se encuentran ante una pregunta de la que no tienen respuesta, y tienen la oportunidad de llamar a alguien, entonces deciden llamar al hermano de Hemsworth, Liam.

A continuación, la también actriz pensó que aparecería un doble de su prometido. Sin embargo, el verdadero Liam Hemsworth llegó al set, generando las risas y aplausos de los presentes.

Al ver a su pareja entrar, la intérprete de 'Wrecking Ball' se quedó boquiabierta, mostrando su sorpresa, y luego sonrió. Sin embargo, mostrándose profesional, continúo con la divertida parodia del programa.