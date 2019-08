Liam Hemsworth tras separación de Miley Cyrus: "No le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro"

Luego que se hiciera pública su abrupta separación de su aún esposa Miley Cyrus, Liam Hemsworth utilizó su cuenta de Instagram para romper su silencio y pronunciarse al respecto.

"Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", inicia el texto de el actor australiano.

Asimismo, Hemsworth ha optado por la discreción y señaló que no hablará más del tema.

"Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", concluye.