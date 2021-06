Nicole Zignago, la hija mayor del cantautor peruano Gian Marco Zignago, compartió su amor por la futbolista Fernanda Piña. En las románticas fotografías, la artista expresó sus sentimientos.

“Qué importante es el amor en todas sus formas. Qué importante es reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante. Amar está bien. Contigo todo está bien”, escribió Nicole Zignago a su novia.

Su amoroso mensaje fue respondido por su novia, quien también le dedicó un post a través de sus redes sociales. “Amarte me ha recordado lo fácil que es ser, amar, vivir y compartir. Contigo todo es un sí. Que fortuna la mía de verte y de saberte. Compartir mi camino contigo ha sido lo más bonito que he hecho por mí”, se puede leer en el mensaje que acompaña las fotografías.

“Gracias por ser y aparecer. Cada día a tu lado es un recordatorio precioso para regresar a mi verdadero yo. A la verdadera Fer. Tu amor me abraza, me recuerda ser fuerte y suave a la vez. Me hace ser valiente para ir a donde no quería ver y me hace volver a ver lo que había dejado de ver. Gracias por todo lo que has hecho conmigo por solo ser tu y amarme. Que viva el amor en todititititas sus formas”, escribió Fernanda Piña.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Les traemos el gameplay de Wolfenstein. ¿Se animan a jugarlo con nosotros?