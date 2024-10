Leysi Suárez se defiende tras ser acusada de agresión: "Me insultó, y por eso me bajé del auto"

Leysi Suárez se presentó en el programa 'América Hoy' para contar su verdad, luego de ser denunciada de agresión por la presunta amante del padre de su hija en Jesús María.

La modelo aseguró que la pelea que protagonizó en la vía pública no fue por su expareja Jaime La Torre. "El día que mi esposo faltó el hogar, yo lo dejé de amar. Esta pelea nunca fue por un hombre".

Suárez reveló que mantenía un acuerdo verbal con el padre de su hija. "Quedamos que él no iba a presentar a esa mujer a mi hija y lo rompió".

"Mi niña me comenta que iba a la casa de su tía y veía a la mujer (Karen Bustamente). Ella le pedía que la llame tía. Le reclamé al papá de mi hija y él me lo negaba", agregó.

SOBRE LA AGRESIÓN

"Ayer fui al nido de mi niña, cuando veo al padre de mi hija parado. En ese momento escucho que alguien me insulta y me bajo del auto, me siento en el lado del piloto. Ella estaba al lado del copiloto", contó Suárez.

La presentadora aseguró que su hija no fue testigo de la agresión. "Ese forcejeó no duró ni dos minutos. De testigo estuvo el padre de mi hija"

Resaltó, además, que nunca le empujo como menciona en el acta policial porque ambas estaban sentadas dentro del vehículo.

PIDE RESPETO PARA SU HIJA

"No soy una mujer ejemplo, soy una madre leona. Estoy sola, pero mi hija no", dijo con la voz quebrada.

"Esa mujer no entró a la vida de mi hija de buena manera y yo no dejaré que su padre le presente cualquiera", aseguró.

