Otra triste noticia se suma a la vida de Leysi Suárez. Tras la reciente infidelidad de la que fue víctima y la partida de su padre, la conductora radial ha anunciado su retiro temporal de los escenarios debido a su salud: tiene una hemorragia local en una cuerda vocal.

Descubrió que se encuentra enferma a raíz de un malestar en la garganta. El doctor le confirmó que se trata de una afectación en esa zona de su cuerpo.

“Ayer saliendo de mi trabajo me acerqué al doctor por un dolor que me aquejaba desde hace unos días, una afonía y un dolor muy fuerte en la garganta. Lastimosamente, el doctor me dio una penosa noticia; tengo una hemorragia local en una cuerda vocal, la cual me obliga con todo el dolor de mi corazón a dejar por unos días mi trabajo y cancelar mis eventos este fin de semana”, reveló la artista.

Esto la obliga a guardar reposo. Sin embargo, dice que volverá “con toda la fuerza a seguir trabajando”.

“Ustedes saben que el trabajo siempre ha sido mi mejor terapia, pero tengo que acatar lo que corresponde. Tengo descanso médico absoluto, el proceso será corto, pero volveré con toda la fuerza a seguir trabajando y llevando lo mejor a mi público. ¡Volveré con todas las energías recargadas, se los prometo!”, agregó.

La cantante de cumbia agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido en los últimos días.

