La bailarina Leysi Suárez aseguró que quiere seguir una carrera como actriz, pero ya no con personajes de 'chica sexy'.

"Yo he bailado y cantado. También hice cine, teatro, novelas, series y programas cómicos. ¿Qué no he hecho? Pero al final sentía que no estaba en ninguna rama. Entonces, ahora me estoy evocando en encontrar un camino que ayude a mi carrera. Siempre me encantó actuar", comentó la bailarina en radio Capital.

"Quiero dedicarme a la actuación con una base. Estoy harta de ser siempre la chica sexy o la que le quita el novio al fulano", manifestó Suárez sobre los estereotipos que existen en la actuación.

Ahora, Leysi Suárez participará en el teatro con la obra musical 'Maestra Vida', que está basada en la ópera salsa de Rubén Blades.

Leysi Suárez se preparará para la actuación. (Radio Capital)

Te puede interesar.