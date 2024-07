Después de robarse el cariño del público, la dupla conformada por Leyla Chihuán y Natalia Málaga volvió a la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’ a pedido de los denominados ‘chefcitos’.

La entrenadora de vóley llegó al set del reality gastronómico como refuerzo de la excongresista a fin de ayudarla a superar a sus oponentes en la noche de sentencia y buscar evitar que pase a la ronda de eliminación.

“Lo que quería la gente y se ha hecho realidad. Aquí está mi hermana y hoy prepárense porque lo vamos a dar todo”, expresó Leyla, muy contenta de estar al lado de Natalia Málaga.

Cabe recordar que Leyla Chihuán llegó a ‘El Gran Chef Famosos’ en mayo del 2023 como reemplazo de Natalia Málaga. En aquella oportunidad no le fue tan bien como esperaba y terminó siendo la segunda eliminada de esa temporada.





Natalia Málaga defiende a Daniela Darcourt de comentarios de Sergio George

Hace unos días, Natalia Málaga compartió su opinión sobre lo dicho por el empresario Sergio George, quien dejó entrever que las cifras que posee la artista peruana Daniela Darcourt en YouTube son números falsos.

Ante ello, Málaga defendió el talento de la salsera peruana escribiendo lo siguiente: “No hay punto de comparación por favor, la ignorancia es atrevida, que falta de respeto de no darse cuenta donde se encuentra cada una. El talento, la voz y la imagen no se compra 💵, uno nace , lo mejora con el tiempo más la experiencia.Y el sr. que no se confunda no es el artista, un poquito de perfil más bajo”.

El comentario de la entrenadora de vóley fue respaldado por los fans de la salsera. Daniela Darcourt también agradeció el gesto de salir en su defensa: “Te quiero, mi Nati. Seguimos trabajando duro como siempre”, le respondió.





