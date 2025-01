¿Leyla Chihuán se casará con su novia? Todo lo que se sabe sobre los planes de la exvoleibolista

La exvoleibolista Leyla Chihuán está en boca de todos por una supuesta boda con su novia Abril Cárdenas.

¿Hay planes de matrimonio?

Al parecer, por ahora no. Y todo ha sido un mal entendido.

La misma Leyla Chihuán ha compartido en sus historias de Instagram la noticia difundida por algunos medios compartiendo el mensaje: "¿Alguien me dará canje para la Boda del Año que aún no me han invitado?". Sin perder el sentido del humor, la excongresista escribió: "Recién me entero que nos vamos a casar".

En noviembre pasado, Chihuán se declaró feliz de compartir sus días con la joven influencer: "Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas, hago mis cosas, no me fastidia, no está encima todo el día".

La relación entre Leyla Chihuán, de 49 años, y Abril Cárdenas de 28 años, comenzó en agosto de 2024, cuando la exdeportista viajó a París como parte de una delegación del Comité Olímpico Peruano.

¿CÓMO SE ENAMORARON?

Durante una entrevista en el podcast de Laura Spoya, Chihuán recordó cómo un mensaje inesperado en Instagram fue el inicio de su historia de amor.

“Me llegó un mensaje que decía, como hablan los jóvenes ahora: ‘Amo tu actitud y tu carácter’. Amablemente, reaccioné y le di un emoticón”, relató. Al día siguiente, Cárdenas volvió a escribirle, despertando la curiosidad de Leyla, quien decidió investigar más sobre ella.

Tras regresar a Lima, Leyla no perdió tiempo y concretó una cita con Abril. “Le dije que regresaba el 13 de agosto y que podíamos vernos el 16 para tomar un café. Pero cuando llegué, la fui a buscar esa misma noche”, ha comentado la exdeportista. Y el romance comenzó.

La confusión sobre una supuesta boda entre ambas surgió cuando a Chihuán se le ocurrió interactuar con sus seguidores y alguien le preguntó si pensaba casarse a lo que ella respondió que estaba buscando el mejor local. Al parecer, fue solo una broma.

La influencer se ha mostrado muy cariñosa con Leyla como se ve en este mensaje de diciembre a propósito de un viaje que Abril hizo.

"Gracias infinitas por llegar a mi vida y darle un nuevo sentido, reviviste algo en mí que pensé ya no volvería. Sigamos juntas descubriendo y disfrutando la vida, te mereces lo mejor de mi y siempre intentaré dártelo", le escribió.

