Leyla Chihuán habla sobre su romance con influencer: "Estoy enamorada"

La exvoleibolista Leyla Chihuán volvió a abrir su corazón y habló sobre su relación amorosa con la joven influencer Abril Cárdenas.

En una entrevista en el podcast de Laura Spoya, Chihuán reveló más detalles sobre el romance que mantiene con Abril, de quien aseguró estar "enamorada".

La excongresista compartió que su relación con Abril comenzó de manera inesperada cuando estaba en París. Según relató, se encontraba interactuando con Natalia Málaga en redes sociales, cuando de repente recibió un mensaje directo de Abril.

"Amo tu actitud y tu carácter", decía el mensaje, lo que sorprendió a Chihuán en un principio. Sin embargo, decidió responder con una carita, y a partir de allí, comenzó a investigar sobre la joven.

"Floreció (el amor). Empezaba a contestarle (por chat). Veo que tenemos 4 amigos en común...y así empezamos a hablar", relató. Al poco tiempo, ambas decidieron encontrarse en Perú, y fue allí donde su relación comenzó a tomar forma.

"Me sentí muy emocionada de conocerla en persona", dijo Chihuán, describiendo cómo el encuentro marcó el inicio de su historia sentimental.

La exvoleibolista también confesó que, a pesar de las inseguridades naturales que podría generar una relación a la vista pública, los sentimientos que tiene por Abril son tan fuertes que no le importa las críticas externas.

"Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas, hago mis cosas, no me fastidia, no está encima todo el día", explicó.

