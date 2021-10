La modelo y exMiss Perú Eco, Lesly Reyna, sorprendió luego que diera a conocer el fin de su relación con el chileno transgénero Aleck Acaiseid, con quien tenía planeado unirse en matrimonio en unos pocos días.

El joven fue consultado sobre el tema por el programa “Amor y Fuego” y, con la voz entrecortada, dijo que le duele haber terminado con la exMiss Perú.

“Nunca hemos peleados por una persona, fue como que yo quería salir y ella no quería salir, entonces como que estaba enojada”, reveló el chileno a reportero del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No quiero escuchar más cosas de mi relación, ni de nada, quiero estar solo, solo en algún lugar. Es que no peleamos, no hubo ninguna pelea, no, terminamos nomas, fue como que oye, digamos, fue algo así como ‘Nos llevamos mejor como amigos’ Una cosa así, y ya entonces seamos amigos, así fue”, agregó.

Al respecto, la modelo manifestó que no entendía el “show” de su expareja. Además, reveló que se irá a Estados Unidos para alejarse de todo.

“Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa, en verdad. Aleck es muy distinto a mí en varias cosas y yo simplemente prefiero alejarme, es lo único que quiero ahorita, quiero estar tranquila, me voy a ir a Estados Unidos”, remarcó.

Reina de belleza y comunicadora

Lesly Reyna es una popular modelo peruana de 27 años, cuya profesión es la de comunicadora y marketera. Saltó a la fama por su participación en el desaparecido programa El último pasajero, donde asumió el rol de ‘Azafata roja’.

En el 2017, fue coronada como ‘Miss Supranational’ cuando tenía 23 años. Representó a Lima en Miss Mundo Perú 2017, participó en Miss Perú Universo 2016 y fue la ganadora del concurso Miss Teen en 2013.

