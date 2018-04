Leslie Stewart sobre 'Te volveré a encontrar': "El salir con un chico menor no es raro en mí"

¿Interpretarás a una alcohólica y que sale con un hombre menor en 'Te volveré a encontrar' ?



De alguna manera, los personajes polémicos son los que siempre hago en las telenovelas. ¡Qué aburrido es hacer el estereotipo de la chica normal! y el salir con un chico menor no es raro en mí (risas). Todo bien en las grabaciones con el actor Gustavo Borjas (quien interpreta al hombre menor)... Al final no sé si mi personaje llega a regenerarse o no del alcoholismo. Siempre está en la cuerda floja.

¿Qué opinas de que algunas mujeres suelen vivir romances con hombres menores?



Me parece bien. Cualquier persona puede estar con quien le guste y no importa la edad... A mí me encantan los chibolos y siempre he estado con gente menor. Pero no estaría con alguien de 20 años porque yo tengo un hijo de 20. Me refiero a menores que yo por seis años. ¿Qué opino del romance de Angie Jibaja con alguien de 19 años? Bueno, cada uno ve lo que hace y hay que respetarlo.

¿Cómo es trabajar con Alondra García Miró en la novela? ¿Estarás en la película Utopía?



Alondra es buena gente y muy responsable. Está muy bien, tiene respeto al trabajo, llega puntual y eso hace que las cosas fluyan... Sí estaré en Utopía, es una película que dará que hablar, que se marquen las injusticias y cómo el Poder Judicial viene actuando impunemente de la misma manera como hace años. Yo interpreto a ‘Rochi’, y como madre debe ser terrible que te suceda algo así (perder a un hijo).