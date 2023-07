Leslie Shaw no se quedó callada ante los comentarios de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien criticó su apariencia y sugirió que es una persona diferente sin maquillaje. La intérprete de ‘Faldita’ no toleró las palabras de Guadalupe y decidió responderle.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Shaw expresó su indignación ante los comentarios de Guadalupe y le recordó al jugador que su rostro no es asunto suyo.

“Qué imbécil ¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado!” , dijo.

Además, lo instó a ocuparse de su propia vida y dejó claro que no le importa la opinión del exjugador sobre su apariencia con o sin maquillaje.

“Para empezar, yo siempre llegaba tarde (al programa), seguramente no quería perder el tiempo saludándolo porque ni mi amigo es, ni me interesa. Yo siempre he andado sin maquillaje en el canal y me importa tres pepinos si le parezco linda o fea con o sin maquillaje. Yo soy hermosa y fabulosa” , agregó.





¿Qué dijo el ‘Cuto’ Guadalupe sobre Leslie Shaw?

En una entrevista en el programa de YouTube de Carlos Vílchez, Guadalupe recordó un encuentro con Shaw durante los ensayos de ‘El gran show’ y comentó que siempre la vio cubriéndose el rostro.

“La blanquita, Leslie Shaw, a ella nunca la entendí porque cuando estaba sin maquillaje, entraba así (hace un gesto de ocultar su rostro y se ríe). Yo nunca la pude ver así, sin maquillaje. Ella llegaba al set así (oculta su rostro). ¿Qué le pasa a esta chica?”, dijo.





