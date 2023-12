Leslie Shaw mostró en redes sociales la caída que sufrió mientras bailaba en el tubo que tiene instalado en la sala de su casa. La cantante publicó un video del preciso momento del accidente y dijo que todo quedó en un susto.

“El lunes por la noche pase uno de los sustos más grandes de mi vida, como cada tarde siempre bailo en el tubo que tengo en la sala de mi casa, después de haber estado girando unos minutos inicio una nueva grabación y dando un giro caí, el dolor en el hombro y brazo derecho fue intenso” , escribió.





La intérprete de ‘Faldita’ reveló que estaba preocupada por su salud, ya que al día siguiente tenía que grabar un videoclip. Sin embargo, fue auxiliada de forma inmediata, por lo que se recuperó fácilmente de su accidente.

“Pasé por emergencia y felizmente no es nada grave. Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabe mi videoclip sin problemas yo soy más fuerte que su envidia” , concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.