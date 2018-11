Leslie Shaw reveló detalles poco conocidos de sus inicios en televisión | VIDEO

La cantante Leslie Shaw fue entrevistada por el conductor ‘Choca’ Mandros en su segmento en el programa “Estás en todas” y reveló detalles sobre su inicio en la televisión.

Leslie Shaw recordó su participación en el reality “Superstar” y sus inicios en la música haciendo rock.

“Mi primera vez en televisión fue en ‘Superstar’. Siempre quise ser artista y recibí clases desde chiquita… Estuve con un grupo de chicas, nos llamábamos ‘Glow’, hicimos un videoclip y grabamos un montón de canciones, de ahí me revelé, yo quería hacer rock y ellas hacían pop, me pareció muy ‘fresa’ y me abrí para grabar mi disco de rock”, contó Leslie Shaw.

Ver esta publicación en Instagram Sunny friday Una publicación compartida por Leslie Shaw (@leslieshaw) el 2 de Nov de 2018 a las 12:57 PDT

Sobre su recordada presentación en el escenario de la Quinta Vergara en el Festival Viña del Mar, Leslie Shaw recordó que fue a través de una entrevista con El Comercio que se enteró que había sido seleccionada para cantar en Chile.

“Me llamaron de El Comercio y creí que era una broma de mi productor, les colgué el teléfono, pero luego me confirmaron que era cierto y los volví a llamar para disculparme, me hicieron una entrevista bastante bonita y viajé a Chile… Lo bueno es que te dejan ensayar en el escenario tal cuál será la presentación, pero sin público. Cuando decían Perú era ¡Wow! Fue una experiencia alucinante”, aseguró Leslie Shaw.

Después de su gran presentación en el Festival de Viña del Mar, Leslie Shaw regresó a Perú para participar en “El Gran Show”, “Carmín” y la película “Cementerio General”. “Yo le dije sí a todo”, dijo entre risas la cantante.

Por otro lado, su vida personal no ha sido ajena a las portadas de los diarios más populares. Sobre su relación con Mario Hart, Leslie Shaw reveló que fue su primer enamorado mediático.

“ Mario Hart fue el primero con el que metí la pata. Con él nos conocimos en ‘El gran show’ y ahí nos volvimos ‘patas’, yo no le hacía caso, pero después ya de aburrida caí… terminamos porque el otro me sacó la vuelta, salió un ampay y todo eso”, reveló Leslie Shaw.