Leslie Shaw puso en evidencia a Michelle Soifer y reveló ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ que la chica reality se comunicó con ella para cantar juntas, pese a que hace unos días la llamó ‘ridícula’ por negarse a colaborar con otros artistas peruanos.

“Dios mío cuánta envidia, y ahí veo que la Soifer me escribe. (¿Qué te dijo?) No sé, su mamá le responderá porque yo no”, empezó contando la intérprete de ‘Faldita’.

Según explicó, la ‘Michi’ estaría buscando que ambas unan sus voces en un mismo escenario, y que además sería un evento por el que no recibiría pago alguno.

“Se comunicaron con alguien de mi equipo, que hay un evento y que quieren que cante con ella, encima gratis. Mi jefe de prensa le dijo: ‘pero si le acabas de decir ridícula en televisión nacional’, y ella dijo: ‘no… se ha malinterpretado’”, contó Leslie Shaw al mostrar las evidencias que comprueban su versión.

Finalmente, la rubia cantante no dudó en burlarse de la integrante de ‘Esto es Guerra’ por intentar contactarla luego de arremeter en su contra.

“Yo estoy en el top y todavía me falta subir, así que más insoportable, antipática y angurrienta voy a estar. Aguántense, así que cósanse el hígado y la manga gástrica porque se les va reventar de la envidia”, respondió Leslie Shaw entre risas.