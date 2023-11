No se quedó callada. Leslie Shaw dio una entrevista en vivo en Amor y Fuego, respondiendo a las declaraciones de Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes dijeron que existía gente con “aires de grandeza” y “envidia” en el ambiente musical, una indirecta para la ex de Mario Hart.

Ante esto, la intérprete de la faldita decidió responder y lo hizo fuerte: “Yo me creo lo que soy, he logrado discos de oro, de platino, he firmado con una disquera mundial, ahora he firmado contrato con una distribuidora mundial, me doy mi lugar”.

“Están confundidas, yo tampoco me voy a dejar ningunear. Encima ya no son unas chibolas, tienen casi treinta años, infórmense antes de hablar de música, sobre lo que realmente es hacer una industria. No es simplemente ser linda y cantar, tienes que saber de verdad a lo que te estás metiendo, están perdidas”, agregó.

“En vez de estar gastando tiempo en mí, métanse a internet a ver qué pueden hacer para conseguir un contrato con una distribuidora y no estar cantando gratis”, concluyó Leslie Shaw.