Por primera vez la cantante de música urbana, Leslie Shaw, abre las puertas de su casa en Miami, un hogar que comparte con junto a su novio cubano “El Prefe”, trece años menor que ella. Su casa es propia, aun la sigue pagando y su valor es de cuatrocientos mil dólares, más de un millón de soles.

A pesar que esta avocada a la música, sus ingresos fuertes los tuvo con onlyfans. Leslie le mostró a ‘Magaly TV La Firme’ sus prendas de marcas; zapatos Versace de 900 dólares, también Gucci de 590 dólares, Louboutin de 1500 dólares. Además de ropa de las marcas más exclusivas y joyas que serían la envidia de todas.

La artista ya tiene anillo de compromiso en el dedo y el matrimonio estaría a la vuelta de la esquina, sin embargo Leslie no planea tener hijos, según ella es algo no que no quiere hacer, dice no tener instinto maternal, por más que su prometido ahora si quiera llamar a la cigüeña.

“¿Han pensado en tener hijos?”, fue la pregunta que puso en aprietos a la cantante. “No, él ya sabe ya. No sé no está en mis planes, no tengo ese instinto maternal para nada”, respondió la también modelo, ratificando así su decisión de no ser mamá.









LANZA NUEVOS TEMAS:

Aunque su vida está en Miami, la carrera musical de Leslie está en Perú. La cantante ha realizado un tema junto a los hermanos Yaipén titulada “Fin de semana”, la cual ya está disponible en las plataformas digitales.

Este tema no es el primero que ha grabado con una agrupación de cumbia, en uno meses lanzara otro tema donde fusionará la cumbia con el sonido urbano y junto a una cumbiambera.