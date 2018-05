La cantante, Leslie Shaw dejó atrás su larga cabellera rubia y decidió lucir un nuevo corte de cabello que sorprendió a sus seguidores de Instagram.

La intérprete de ' Si me ves con alguien' compartió un par de videos en sus historias de Instagram, donde se ve cómo una estilista le va cortando el cabello mientras ella se muestra contenta.

"Ericka me está cortando el pelo. ¡Cambio de look!", se le escucha decir en el primer video mientras en el segundo señaló: "¿Qué tal? Mucho más cómodo y ligero. Me encanta".

La joven cantante no deja de sorprender a sus seguidores con sus continuos cambios de look. A Leslie la hemos visto con cabello lacio, ondulado, con extensiones o sin ellas. De color lila, rosado, rubio claro, oscuro, y las fotos que presentamos lo confirman.