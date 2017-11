Luego de que Sandra Muente reclamara la autoría del tema 'Siempre más fuerte' que Leslie Shaw cantó en el Miss Perú, la rubia decidió pronunciarse en un comunicado.



En este mensaje, la cantante señaló que el tema le pertenece, pero que no desconoce la participación de los compositores en la elaboración de la canción. “Sí pues, ‘Siempre más fuerte’ es mi canción y siempre estuve en el proceso de creación. Yo jamás he dicho que la canción me pertenece única y exclusivamente a mí”, indicó.



“Siempre he respetado a cada uno de los compositores y escritores con los que he trabajado”, dijo Shaw, tras dejar claro que Sandra Muente solo buscó “figuretear” con esta polémica. "La idea de hacer una canción con tan lindo mensaje es el de llegar a los corazones de las mujeres, no el de querer figuretear. Si la señorita Sandra Muente quería una estatua en su honor por haber escrito la canción, creo que no era oportuno”, señaló.

El productor del tema también se pronunció y respaldó a Shaw: