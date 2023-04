Leslie Shaw tiene muy claro lo que quiere en su vida y también lo que no. La artista peruana ha trabajado siempre por lo que ama: la música, algo que sabía desde muy pequeña cuando tocaba en su casa junto a sus amigos, siendo ella siempre la cantante principal.

“Toda la vida sabía que quería ser artista, tengo videos donde salgo cantando con mis amiguitos o con ellos tocando en la casa y yo siempre era la cantante principal y ellos eran mis bailarines, los músicos. Empecé desde niña como jugando y cuando fui creciendo me lo tomé más en serio. Mis papás me metieron en clases de todo desde que tenía ocho años, de guitarra, de violín, de teatro en el colegio. Siempre he estado desde chiquita preparándome”, cuenta Leslie, quien acaba de estrenar ‘No Quiero’, su última canción.

Considera que las oportunidades se le abrieron cuando lanzó ‘La Faldita’ junto a Mau y Ricky, ambos hijos de Ricardo Montaner. El tema fue todo un éxito y logró ser escuchado en varios países, alcanzando una gran popularidad que ninguno de sus temas había alcanzado hasta ese momento.

“El videoclip de ‘La Faldita’ lo hicimos en Cuba, la grabación la hicimos en Miami. Esa canción la empezamos a trabajar en el 2018 y la lanzamos en el 2019 en el Día de la Mujer y fue todo un éxito ‘La Faldita’ me abrió muchas más oportunidades en el extranjero”, comenta la artista peruana.





No se conformó y aprovechó su tiempo en Miami para seguir buscando hacer música. Con la llegada de la pandemia se quedó un tiempo por allá, pues los aeropuertos habían cerrado, algo que ella vio como una oportunidad y se dio cuenta que le convenía más mantenerse allá debido a que las propuestas musicales aparecían en cualquier momento.

“Yo estaba varios días en Miami, haciendo música, produciendo, y los fines de semana regresaba a Perú para cantar y esa fue mi rutina durante tres años, que yo buscaba trabajar en Colombia, Miami, con productores hasta que llegó la pandemia y estaba trabajando en mi álbum. Fue marzo, cerraron el aeropuerto. Yo estaba en Miami trabajando en mi álbum donde me quedé porque no podía regresar y empecé a moverme mucho más allá porque me di cuenta que era mejor estar allá porque me salían muchas más oportunidades porque habían muchas ocasiones en las que me llamaban para sesiones de fotos y otros artistas que querían trabajar conmigo, pero a veces estaba en Perú y perdía esas oportunidades y estando allá me di cuenta que era lo ideal para mi carrera”, cuenta Leslie.

Gracias a su permanencia logró formar lazos con artistas internacionales, quienes también se encuentran en un buen momento de sus carreras: “Ya en el estudio los conocía y ya podía hacer una amistad. Ahora último estuve en un estudio compartiendo con Myke Towers, con Darell. He trabajado con Lola Índigo, con Sebastián Yatra, con Gente de Zona, Jowell Randy, Zion, he compartido con ellos desde la producción y he podido entablar más amistades de artistas estando allá”.

“Siempre que me encuentro con artistas en los estudios me dicen: ‘Oh, Perú, qué rico el ceviche’, ‘la comida, qué lindo’, siempre me tratan súper bien los productores, los compositores. Siempre les intriga ver qué otros artistas más están saliendo. Es bonito”, comenta la artista peruana quien también nos habla de su último tema: ‘No Quiero’.

“Me encanta trabajar con artistas, productores peruanos. En ‘No Quiero’ salgo bailando Pole Dance que no es nada fácil, pero como la canción es tan sexy y es un poco sexual creo que va totalmente acorde a que salga bailando pole dance. A mis fans les encanta verme bailar y está increíble”, explica de su última canción que ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music y en todas las plataformas digitales”.





“También voy a lanzar dentro de unos días una versión explícita del video para Only Fans, ese es un regalito para todos mis subscriptores, solo ellos podrán ver el videoclip sin censura y está súper sexy, súper hot”, agrega.

A Leslie le encanta trabajar con peruanos, por ello trata de introducirlos en sus producciones: “Estoy trabajando con muchos artistas peruanos, no cantantes, pero sí directores: de arte, de fotografía, diseñadores peruanos, estilistas y maquilladores peruanos, modelos peruanos, entonces quiero seguir apoyando a los artistas locales porque me inspiran y siento que yo también los inspiro”.





“NO QUIERO TENER HIJOS”

La cantante está clara sobre lo que desea para ella. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo tengo muy claro lo que quiero para mí y no quiero tener hijos. Quiero casarme, viajar, seguir haciendo música y me encantaría conocer todo el mundo, tener muchos gatitos, perritos y vivir la vida a mi manera”, sostiene.

Sabe bien que no todos pensarán como ella, por lo que aclara que respeta las opiniones de las otras personas y que así también espera que “respeten también mi posición pero igual me tiene sin cuidado. Las únicas personas de las que me importa su opinión o sus consejos es de mi familia. Los consejos para mi vida personal no los tomo en cuenta cuando son de personas que no son de mi familia”.

“Yo tengo mis fans que me quieren, que me apoyan y saben que me ha costado, todo el esfuerzo y todos los años que estoy trabajando y estoy orgullosa de mí misma y con que mi familia y yo lo estemos con eso es suficiente”, expresa.

No tengo que aclararle nada a nadie, yo siento el respeto de la gente cuando me entrevistan, cuando voy a las radios, cuando voy a los conciertos y con eso estoy feliz. Yo no soy resentida, no tengo odio en mi corazón, siento que esos sentimientos me quitan inspiración y me quitan tiempo y mi tiempo lo uso en cosas positivas”.





TOMMY MOTTOLA Y THALÍA

En reiteradas ocasiones también ha desmentido las afirmaciones de algunos programas que daban por hecho que ella se había involucrado sentimentalmente con Tommy Mottola, esposo de Thalía, artista con la que ha colaborado en el pasado.

“Yo he tratado de no darle tanta importancia porque sí fue grande, porque al comienzo era como: ‘¿quién va a creer eso?’, pero estuve en Telemundo promocionando mi canción anterior y también me preguntaron. Fue grande pero lo tomo deportivamente porque no es cierto por eso no tengo nada que aclarar, estoy enfocada de no darle importancia y seguir con lo mío, en mi música”, señala.





¿COLABORACIONES FUTURAS?

Leslie quiere seguir creciendo en su carrera y sabe que una forma es a través de colaboraciones, por ello piensa que en algún momento podría cantar con dos artistas que ella admira:

“Me encanta Chencho Corleone, me encantaría hacer una canción con él. Me encanta Ozuna, con cualquiera de los dos me gustaría hacer una colaboración. Yo he trabajado con Ferxxo como tres canciones con él. Hemos compartido en Miami, pero más como amigos y compositores, nunca hemos hablado de colaborar como artistas”.

“Siempre estoy en contacto con Farina, me gustaría volver a hacer una canción con ella, y con varias chicas”, acota.

‘No Quiero’ se estrenó el 14 de abril y ya acumula más de 11 mil reproducciones.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens aconseja a Leonard y Karla