Se vieron la cara. Leslie Shaw y Emilio Jaime volvieron a encontrarse en el evento Future Visions Fest, festival que promueve la cultura urbana. Ambos artistas se enfrentaron en el escenario, pero no por sus canciones sino por el horario de presentación.

Según imágenes compartidas por los presentes al show, Emilio Jaime no pudo concretar su presentación musical, por lo que se retiró molesto del evento y culpó a Leslie Shaw de no dejarlo cantar.

Ante ello, el ex de Luciana Fuster se pronunció en sus redes sociales para aclarar lo sucedido. “El evento se retrasó por motivos ajenos a mí y que desconozco, pero soy consciente que estas cosas pasan hasta en eventos grandes. Nos toca a los artistas entender, tener tolerancia y respeto por los demás artistas y el público”, empezó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“En el momento que me tocaba cantar, me tomó por sorpresa que el equipo de la artista que cantaba después de mí se subió al escenario, impidiendo que haga mi presentación en el turno que me tocaba. Por eso decidí retirarme del evento”, explicó.

“Agradezco a los organizadores que se tomaron el tiempo de buscarme para ofrecerme disculpas por un incidente que no ocasioné y que ellos no pudieron controlar”, mencionó.

Finalmente, el joven aclaró que la carrera musical es un gran reto y que existen muchos artistas que buscan una oportunidad. “Estos eventos nos ayudan a exponer nuestra música y nos preparamos profesionalmente para brindarles lo mejor de nosotros”, mencionó.

Leslie Shaw y Emilio Jaime se pelan en concierto

