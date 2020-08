Leslie Shaw asegura que está tratando de superar el episodio de la filtración de sus fotos íntimas en redes sociales. "Me robaron el celular hace cinco años y, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera", afirmó.

"La falta de respeto se está pasando de la mano. No hablaré más del tema porque estoy tratando de superarlo. Sea yo una persona pública o no, nadie tiene el derecho a publicar fotos así, eran privadas",* agregó Leslie Shaw.

[Leslie Shaw: Filtran fotos íntimas de la modelo en las redes sociales]

La modelo señaló que las fotos datan de hace cinco años y que no entiende cual es la razón por la cual fueron publicadas en 2015.

"Muchos creen que soy una chica mala y rockera por mis tatuajes y que esto no me afecta, pero he estado muy triste y preocupada por mi familia. Soy una guerrera de la vida, esta es una piedra que pienso patear para seguir adelante", indicó Leslie Shaw al borde las lágrimas en Esto es guerra.

En las imágenes, se ve a Leslie Shaw vistiendo una diminuta ropa interior y haciendo topless. Ante ello, la cantante anunció, vía Twitter, que demandará a los medios de comunicación que publiquen dichas imágenes.

Además, el equipo que trabaja con Leslie Shaw emitió un comunicado en el que recalcó que la participante de Esto es Guerra iniciará acciones legales contra los que difundan las fotos.