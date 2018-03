Leslie Shaw: “No tengo que envidiar a artistas de afuera”

Leslie Shaw cuenta detalles de su carrera como cantante y del lanzamiento de su nuevo videoclip Si me ves con alguien.

¿Cómo se realizó la producción del videoclip del tema Si me ves con alguien?

El videoclip se realizó en Lima. Usamos una locación que es todo un sitio de food trucks (camiones de comida) y el carro descapotable lo manejamos en la madrugada para evitar el tráfico. Estoy muy contenta con el resultado. El videoclip ya tiene casi un millón de vistas en YouTube en menos de una semana.

¿Por qué invitaste a Flavia Laos y a Ivana Yturbe para participar en el videoclip?

¡Son súper lindas las chicas! El trabajar con ellas es genial porque son muy profesionales. Flavia llegó después de grabar la novela (Te volveré a encontrar), tenía una sesión de fotos, pero se quedó conmigo hasta las tres de la mañana. Ivana también tenía que irse, pero se organizaron y lo hicimos.

Leslie Shaw (Perú21)

Tu música trascendió fronteras. ¿Cómo te sientes con la aceptación que has tenido en el extranjero?

Me pone feliz que mi música sea escuchada afuera. Cuando apenas llegué a Colombia, una emisora importante me pidió que cante en su festival y todas las chicas sabían mis letras. Estuve allá muchos días y me dijeron que me quede a vivir allá, pero podría ser yendo y viniendo en el futuro.

¿Te sientes una abanderada del Perú como cantante?

No es fácil triunfar afuera, pero me trataron como una reina. El equipo de Sony Music me recibió en Colombia con rosas gigantes en mi habitación, tuvimos una reunión con el equipo y conversamos de proyectos. Están contentos conmigo y concentrados en mi carrera. Haré una gira a Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros países.

¿Hay conversaciones para un dueto con Carlos Vives?

Sí, hay conversaciones, pero me han prohibido hablar de eso. He viajado mucho y eso me ha servido para hacer contactos... Voy a estar en el Festival Barrio Latino, que se hará aquí (en Lima), donde todos son extranjeros y hombres. Estoy contenta de estar ahí, ya que eso impulsa mi carrera para que esos artistas vean mi show y pueda mostrarme.

Te codearás en el festival con Farruko, Nicky Jam, Nacho, entre otros.

Es un reto, pero me pone muy contenta lucir mi show. He recorrido el Perú y ya realicé todo tipo de conciertos con mis músicos en vivo, que los tengo desde que hacía rock.

Inviertes mucho dinero en tus espectáculos.

Sí, invierto bastante dinero, pero vale la pena por la satisfacción de seguir mi carrera. No tengo nada que envidiarles a artistas de afuera que vienen con miles de personas de producción.

Sería bueno que haya alguna manera de apoyar más a los cantantes nacionales.

Sí, yo creo que se seguirán haciendo más festivales. Esta vez me convocaron a mí y sé que hay otros artistas que anunciarán y van a seguir apoyando el arte nacional.

¿Te animarías a incursionar en el trap?

Por ahora no lo tengo en mente, ya que me siento muy cómoda en el género urbano. Tengo un público muy joven y debo cuidar mucho la letra de mis canciones. Lo que me gustaría seguir es con el empoderamiento a la mujer, el mensaje que quiero hacer llegar es que se sientan poderosas e independientes.

¿Te molesta que comparen siempre el público que va a tus conciertos con el de tu ex pareja, Mario Hart?

No, siempre van a comparar con los demás artistas. Al final, el público es el que escoge y los empresarios son los que contratan. No me incomoda, ya pasó mucho tiempo.

¿Qué opinas de que los programas de farándula estén desapareciendo?

El público elige qué ver, y si van a impulsar otro tipo de programas, bienvenido sea. Hay muchas cosas que se pueden hacer en televisión.

DATO



- "Estoy como actriz en la película 'A tu lado', que sigue en cartelera y grabando la cinta 'El manual del pisado'”.