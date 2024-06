En medio de la polémica desatada por las recientes declaraciones de Sergio George contra Daniela Darcourt, Leslie Shaw no ha dudado en salir en defensa de la salsera, subrayando su talento y la trayectoria que ha construido a lo largo de los años.

El productor musical Sergio George puso en duda el éxito de Darcourt durante una conversación con Yahaira Plasencia en el podcast ‘Hablando con la Yaha’. “Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas”, comentó George. “Quizás (los números) eran comprados... no por ella, pero tenía grandes números”.

Estas palabras generaron una ola de reacciones en el mundo de la música, y Leslie Shaw fue una de las primeras en expresar su apoyo a Daniela Darcourt. “Los números no definen al artista. Daniela tiene muchos años en esto y el talento que tiene es indiscutible. A Dani la quiere el Perú, incluso ha estado nominada a los Grammys, hay niveles (risas), hay que respetar jerarquías. Cada artista es diferente y un mundo, y no hay que desmerecer lo que ha venido realizando”, señaló Shaw, destacando el reconocimiento y el cariño del público hacia la exintegrante de ‘Son Tentación’.

En cuanto a los rumores sobre una posible relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George, Leslie Shaw se mostró reservada y evito profundizar en el tema. “No sé nada sobre el tema, pero en la industria musical, los artistas comparten mucho tiempo con sus productores y/o managers, pero finalmente es su problema”, comentó la cantante.

Además, ‘La Gringa’ se refirió sobre la reciente aparición de ‘La Yaha’ en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024, restando importancia al hecho y explicando su punto de vista.

“Ya llegará el momento en su carrera para que vaya nominada o a presentar un premio. No lo veo muy lejano si él (Sergio George) puede hacerlo por ella, tiene que exigir, ¡exige, mamita! (risas). En particular, no me gustan las alfombras, son horas de horas de estar parada y solo voy cuando sé que tengo oportunidad de ganar como en los Premios Hits. Hay premios en los que debes pagar tu entrada y pagar la cena, pero no lo veo como un logro, un logro es estar nominado o presentar tu show, lanzar tu nuevo álbum, presentar un premio, pero si tiene plata para pagar su entrada hay que tomarlo como una experiencia”, concluyó Shaw.





Daniela Darcourt rompe su silencio y le responde a Sergio George

En medio de la controversia generada por las declaraciones de Sergio George, quien insinuó que Daniela Darcourt podría haber inflado artificialmente la popularidad de sus canciones en YouTube mediante la compra de bots, la cantante peruana ha optado por una respuesta serena y madura.

A través de su cuenta de Instagram, Darcourt se limitó a comentar “Ay, Sergio”, evitando así una confrontación pública y demostrando un notable aplomo frente a las acusaciones.

Asimismo, la cantante eligió una postura diplomática al referirse a su colega. “Bendiciones para mi compañera, hoy y siempre. Sigamos trabajando juntas para seguir adelante”, escribió Darcourt, subrayando la importancia de la unidad y el respeto entre artistas peruanas.





Daniela Darcourt, en lugar de enfocarse en la polémica, ha decidido destacar el apoyo de sus seguidores y su éxito en escenarios internacionales. El pasado fin de semana, la cantante compartió en Instagram videos de su reciente concierto en Chile, donde la gran asistencia del público y la energía positiva fueron evidentes.

“Ver a mi gente disfrutar junto a mí, no tiene precio... De corazón, gracias a cada uno de mis peruanos en el mundo por ayudarme a seguir creciendo, por darle paso a mi música en sus vidas y por hacer de este sueño, su sueño, también. Orgullosa de ver y flamear mi bandera roja y blanca por el mundo entero, a paso lento, pero seguro”, expresó en su mensaje de empoderamiento.

Además, Darcourt anunció que su próxima presentación en Argentina, programada para el sábado 27 de junio, ya ha agotado todas las entradas, lo que confirma la creciente aceptación de su música fuera de Perú. “Gracias familia”, escribió, mostrando gratitud hacia sus seguidores y dejando de lado la controversia con Sergio George.









